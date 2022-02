Immobile out con l’Udinese: Sarri spera di recuperarlo per il Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile non prenderà parte alla trasferta contro l’Udinese a causa di un persistente stato febbrile: Sarri spera per il Porto

Maurizio Sarri sarà costretto a rinunciare a Ciro Immobile per la gara di domani sera al Friuli contro l’Udinese. L’attaccante biancoceleste, che aveva saltato anche la gara di giovedì in Europa League, si trova attualmente in isolamento preventivo: a Formello tutti incrociano le dita e sperano non sia Covid, la positività al quale lo escluderebbe automaticamente dal ritorno del prossimo 24 febbraio sempre contro i lusitani (e per Ciro sarebbe tra l’altro la terza volta).

Come riportano le edizioni romane di Repubblica e Corriere della Sera, la speranza del tecnico toscano è proprio quella di riaverlo all’Olimpico il prossimo giovedì per tentare l’assalto agli ottavi. Con la squalifica di Zaccagni la presenza del numero 17 diventa fondamentale per non costringere Sarri a soluzioni poco sperimentate come l’eventuale tridente Pedro-Felipe Anderson-Cabral (o Romero). In casa Lazio saranno lunghi giorni di attesa.