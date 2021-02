Lazio Page ha pubblicato un dato molto interessante sul bomber biancoceleste, sempre tra i primi in Europa insieme a Lewandowski

Ormai è inarrestabile: Ciro Immobile è veramente on fire. Il centravanti biancoceleste ieri sera è andato a segno nella sfida contro il Cagliari, regalando alla Lazio la sua sesta vittoria consecutiva. Con il gol di ieri ha agganciato Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku al secondo posto nella classifica marcatori della Serie A con 14 reti. Rispetto agli altri bomber del nostro campionato, però, il pupillo di Simone Inzaghi può vantare dei numeri incredibili.

Infatti, come riportato su Twitter da Lazio Page, Immobile è andato a segno in 14 partite diverse di campionato. Un dato importantissimo, perché mostra ancora di più la sua incisività nell’andamento della squadra, a cui ha regalato molti punti. In tutta Europa, solamente un giocatore è riuscito a fare meglio di lui: Robert Lewandowski. Il polacco, infatti, è andato a segno in 15 partite diverse. Una sfida elettrizzante quella tra i due attaccanti, cominciato la scorsa stagione per la conquista della Scarpa d’Oro. A breve, potranno fronteggiarsi direttamente anche sul campo: il 23 febbraio, infatti, allo Stadio Olimpico ci sarà Lazio-Bayern Monaco.