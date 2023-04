Immobile oggi torna a Formello col tutore: «Continua a ripetere a tutti una cosa». Oggi il capitano vuole far visita a Sarri e ai compagni al centro sportivo

Come riferito da Il Messaggero il capitano della Lazio, Ciro Immobile, non vede l’ora di ritornare il campo per dimenticare tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni.

«Voglio esserci con l’Inter a San Siro» continua a dire l’attaccante a tutti. Le tempistiche di recupero dopo l’incidente sono legate però a diversi fattori, ma il capitano, che ora ha un tutore al braccio per la lesione al bicipite, non vuole perdere tempo e oggi vuole andare a Formello a far visita a Sarri e ai compagni e per sottoporsi alle prime cure, anche solo in piscina, per mantenere il tono muscolare e riprendersi al più presto.