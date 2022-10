Immobile, oggi il provino decisivo: Ciro vuole esserci con lo Spezia

Dopo le ottime sensazioni dell’allenamento di ieri, oggi per Immobile è previsto il provino decisivo: Ciro non vuole saltare lo Spezia

Ciro Immobile non ha alcuna intenzione di arrendersi. Come riportato dal Corriere dello Sport, per l’attaccante, dopo le ottime sensazioni dell’allenamento di ieri, è previsto oggi il provino decisivo in vista della gara di domani contro lo Spezia (calcio d’inizio alle 12:30).

L’attaccante, che pare aver smaltito l’edema al polpaccio rimediato in Nazionale, non vuole saltare una sfida che potrebbe permettergli di raggiungere a quota 188 gol tre mostri sacri del calibro di Del Piero, Gilardino e Signori. Lo Spezia gli porta bene visti i 5 gol segnati nei precedenti (lo scorso anno all’Olimpico arrivò una tripletta). Sarri incrocia le dita e spera nella prodigiosità del suo centravanti principe.