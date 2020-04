Immobile, alla ripresa tre obiettivi: scudetto, record di gol e Scarpa d’Oro

Immobile, il bomber della Lazio vuole terminare la stagione raggiungendo alcuni obiettivi importanti

Prima della sosta Ciro Immobile continuava a macinare record su record a suon di gol avvicinandosi sempre di più a tanti importantissimi obiettivi. Come riporta La Gazzetta dello Sport la voglia di tornare in campo è tanta e l’attaccante biancoceleste è pronto per riniziare da dove ha finito.

Gli obiettivi sono chiari: lo scudetto, battere il record di gol in un solo campionato detenuto da Higuain e la Scarpa D’Oro dove attualmente è al primo posto.