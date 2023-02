Immobile momento no, Sarri: «Gli girano perché è abituato a fare un gol a partita». Le parole del tecnico prima della gara col Cluj

L’allenatore capitolino nella Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj ha parlato anche del momento no di Ciro Immobile. Le sue parole:

PAROLE-«Ha un leggero sottofondo di giramento, come quelli abituati a segnare un gol a partita e che non segna da un paio di mesi. Non può fare due partite intere in tre giorni, vedremo domani se farlo giocare uno spezzone o meno »

