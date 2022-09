Immobile, media gol da urlo. E con Sarri...

Ciro Immobile continua a segnare con una regolarità impressionante: la media gol con Sarri superiore a quella con Inzaghi

Ciro Immobile continua ad aggiornare i suoi incredibili numeri. La media gol del bomber biancoceleste, come riportato dal Corriere della Sera, rimane elevatissima, ed anzi con Sarri è anche superiore a quella con Simone Inzaghi.

Con l’attuale tecnico dell’Inter infatti aveva realizzato 150 gol in 219 partite per una media di 0.68. Con Sarri ne ha al momento realizzati 37 in 49 gare (media di 0.75). Nelle prime due annate con l’allenatore piacentino aveva una media di 0.75, in linea con i parametri attuali ma con 6 anni di meno. Oggi, a 32 anni, Ciro mantiene un rendimento notevole.