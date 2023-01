Immobile, Mancini: «Europeo vinto, non per i gol di un centravanti»

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parla dell’Europeo vinto e sulla motivazione della sua squadra al completo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il ct della Nazionale azzurra, Mancini ha parlato dell’Europeo vinto e di come la sua squadra avesse un suo gioco che li ha portati a trionfare

MANCINI– «Abbiamo vinto l’Europeo perché la squadra aveva un suo gioco, non per i gol di un centravanti. Che semmai era adatto a giocare in quel tipo di squadra, Immobile»