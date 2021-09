Immobile e Luis Alberto, gli auguri di Ciro allo spagnolo – FOTO

Arrivano gli auguri di compleanno di Ciro Immobile a Luis Alberto: tutto accade e avviene sui social network

Oggi è un giorno speciale per Luis Alberto. Lo spagnolo compie 29 anni. Tanti gli auguri speciali per il Mago, tra cui quello di Ciro Immobile.

«Buon compleanno amico mio», questa è la frase scritta dal bomber dei biancocelsti in una storia Instagram. Una didascalia che accompagna una foto dei due in campo. E chissà che già giovedì non arrivi una sorta di regalo particolare.