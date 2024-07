Immobile Lazio, TUTTI i RETROSCENA sulla trattativa col Besiktas! E per il sostituto la strategia è QUESTA. Le ultime

Attraverso il proprio sito Alfredo Pedullà si sofferma sulla cessione della Lazio di Immobile al Besiktas. Ecco secondo l’esperto di calciomercato la strategia del club capitolino per sostituire l’attaccante.

PEDULLA’– «La cessione di Immobile al Besiktas, nessuno si offenda, è una liberazione per entrambi. La storia non può essere calpestata, ci mancherebbe, ma le ultime due stagioni sono state negative e condite da situazioni che forse un giorno spetterà al presidente Lotito spiegare visto che lui si era sbilanciato diversi mesi fa. Ora la Lazio va oltre Immobile. E l’idea è quella di non prendere un attaccante centrale (quindi non Dia e neanche Simeone) piuttosto un esterno offensivo. Le strategie possono cambiare, ma oggi è così. Il sogno è Greenwood, l’inseguimento è ripartito a fine maggio come abbiamo raccontato in esclusiva, e i contatti sono rimasti vivi. Però, bisogna aspettare la decisione definitiva dello specialista del Manchester United dopo la nota situazione ambientale che ha creato parecchia preoccupazione. L’Olympique Marsiglia non si è ancora arreso, questo è bene chiarirlo, ma dovrà essere Greenwood a sciogliere le riserve dopo gli accordi imbastiti tra i due club per una cifra che soddisfa i Red Devils. Il pressing dei marsigliesi continuerà, una decisione definitiva dovrebbe arrivare entro questo weekend. Tenendo comunque conto che su un profilo del genere si possono sempre inserire altri club, quindi si tratterebbe poi di giocare d’anticipo migliorando la proposta. E se Greenwood accettasse Marsiglia? La Lazio potrebbe tornare su Samardzic, sondare nuovamente Laurienté che era stato proposto e che ha altre offerte oppure individuare un’altra soluzione. In ogni caso precedenza a Greenwood e alla sua decisione con l’OM che spera ancora di convincerlo ».