Immobile Lazio, Trevisani: «Dia o Simeone per il post Ciro? Vi dico cosa ne penso»

Immobile Lazio, il giornalista si esprime riguardo l’attaccante che prenderebbe il posto dell’ex biancoceleste approdato in Turchia

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere riguardo l’erede di Immobile, il quale come ben noto ha lasciato la Lazio per il Besiktas

PAROLE – Simeone o Dia per sostituire Immobile? Bella domanda. Dipende che tipo di attacco vuoi fare. Se vuoi fare un attacco in cui il centravanti ti serve anche nel lavoro di copertura e come pressatore ti dico Simeone. Se vuoi fare un attacco frizzante spumeggiante e di qualità ti dico Dia purché venga con la testa giusta perché l’ultimo anno a Salerno non si è comportato bene