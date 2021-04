Immobile suona la carica: «Tre punti fondamentali» – FOTO

Ciro Immobile ha suonato la carica dopo i tre punti fondamentali conquistati nella sfida odierna contro lo Spezia

Anche oggi non ha trovato la via della rete ed è rimasto a bocca asciutta, ma ha comunque lottato e dato tutto. Ciro Immobile non può essere certo criticato per l’impegno e per la forza di volontà messa in campo.

L’attaccante dei biancocelesti ha mostrato tutta la sua gioia per questi tre punti fondamentali in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: «Tre punti importanti. Bravi ragazzi». Immancabile ovviamente, anche da parte sua, la dedica per Daniel Guerini, il ragazzo della Primavera scomparso a causa di un incidente.