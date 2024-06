Immobile Lazio, Lotito lo mette ALLA PORTA? La RISPOSTA del capitano e la sua SITUAZIONE sul mercato

Immobile Lazio, Lotito mette alla porta il centravanti biancoceleste? La risposta del giocatore e la sua situazione

In attesa di nuovi sviluppi in entrata, la Lazio spera che Ciro Immobile possa guardarsi intorno in cerca di nuove proposte per lasciare la Capitale. Lotito non vuole metterlo certamente alla porta, ma magari cerca di fare pressione sul capitano per convincerlo a cambiare aria.

Come scrive Il Messaggero, però, Ciro non ha alcuna intenzione di mollare qui e si allena anche in vacanza per farsi trovare tirato a lucido nei primi giorni di ritiro. «Io non mollo» ha giurato l’attaccante, che intanto non ha ricevuto più chiamate dall’Arabia o dall’Inter.