Immobile: «Buon momento di forma. Siamo lì e vogliamo giocarcela»

Ciro Immobile ha parlato della situazione della Lazio. Le sue parole a Sky Sport.

COME LA LAZIO PRE-LOCKDOWN – «Credo di sì, siamo in un momento di forma psicofisica buonissima anche se le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. L’abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’anno scorso e se perdi concentrazione e cattiveria agonistica, fai fatica. Abbiamo perso tanti punti, eravamo in una situazione difficile e siamo stati bravi a rimontare in classifica. Adesso siamo lì e vogliamo giocarcela».