Immobile risponde alle critiche con un sorriso: «Ohhh yes» – FOTO

Ciro Immobile riabraccia la Lazio dopo le critiche in Nazionale alle quali risponde con un sorriso sui social

Dopo la sosta per le nazionali e gli impegni dell’Italia, la Lazio riabbraccia Immobile . Nonostante qualche critica per le prestazioni nelle partite contro Bulgaria e Svizzera, l’attaccante biancoceleste, tornato in anticipo dal ritiro azzurro per un affaticamento muscolare, con l’allarme poi rientrato,non perde il sorriso.

Sui sui social in una storia su Instagram pubblica una foto con un nuovo taglio di capelli e look sistemato dal suo barbiere di fiducia, che espone sulla parete le maglie dei giocatori della Lazio collezionate negli anni, tra cui anche la 17 di Immobile. In allegato il commento: «Ohhh yes».