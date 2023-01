Infortunio Immobile, Ciro in Paideia per gli esami: le ultime

Immobile, Ciro in Paideia per gli esami: le ultime. Il centravanti biancoceleste dopo il fastidio al flessore della coscia destra fa gli accertamenti per sapere l’entità dell’infortunio

Come riportato dai cronisti presenti, Ciro Immobile si è recato oggi in Paideia per sottoporsi ai controlli per l’infortunio al flessore della coscia destra, l’esito farà luce sull’entità dell’infortunio, che non ha permesso al centravanti della Lazio di svolgere il quotidiano allenamento con la squadra

Il giocatore arrivato alla clinica ha risposto alla domanda dei cronisti su come stesse: «Sto bene, speriamo bene »