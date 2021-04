Immobile sogna il gol: «Solo chi è capace di soffrire, alla fine vincerà»

Ciro Immobile è ancora a secco di gol, ormai da ben 8 partite. Il bomber della Lazio sui social, riflette. Le sue parole

Quello che va avanti da ben 8 partite di Serie A non è certamente il periodo migliore di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio non riesce a segnare appunto da 8 gare: un digiuno molto lungo mai affrontato prima in carriera, o almeno non di questa portata.

L’attaccante, però, non si perde d’animo e sui social scrive: «Nulla si ottiene senza sacrificio e senza coraggio. Solo chi è capace di soffrire alla fine vincerà».