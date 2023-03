Immobile Lazio, il confronto: quanti gol aveva fatto l’anno scorso di questi tempi. L’attaccante in grave ritardo, anche per gli infortuni

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport Ciro Immobile in questa stagione ha segnato nove gol in campionato (altri due in Europa): è il primo nome italiano nella classifica cannonieri.

Un anno fa, dopo la venticinquesima giornata, il centravanti della Lazio era a quota 19, lanciatissimo verso il suo quarto titolo di capocannoniere della Serie A. E a marzo il suo bottino nelle Coppe (Italia ed Europa League) contava altre cinque realizzazioni.