Immobile Lazio, siamo al CAPOLINEA! Richiesta CHOC a Lotito, si aspetta QUESTA cosa

Immobile-Lazio, siamo ormai al capolinea: accettato il triennale da 6 milioni di euro a stagione del Besiktas. I dettagli

Forse stavolta è davvero l’ultimo Ciro. Immobile ha già detto sì al Besiktas, a 18 milioni più bonus fino al 2027, 6 milioni a stagione per il prossimo triennio. In totale sono nove netti in più di quanti ne guadagnerebbe alla Lazio sino a fine contratto. Lotito risparmierebbe quasi 20

milioni lordi dello stipendio, ma al momento non intende cedere ai turchi il cartellino a costo zero. Addirittura il presidente di facciata ne vorrebbe 10, l’impressione è che a cinque possa esserci la stretta di mano. Ieri, subito dopo la conferenza di presentazione di Baroni e il suo show, conciliabolo di quasi un’ora fra il patron, il capitano e il ds Fabiani in Foresteria a Formello.

Immobile ora chiede di essere “liberato”, vuole andare a Istanbul, dove lo attendono per le visite mediche, e non partire per il ritiro di Auronzo. È la prima vera chance di lasciare il calciomercato Lazio, l’anno scorso dall’Arabia lo avevano illuso. Stavolta la proposta del Besiktas è formalizzata per iscritto, il bomber vuole provare a chiudere una meravigliosa sto- ria prima che l’amore diventi tossico