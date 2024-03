Immobile Lazio, due mesi per delineare il futuro: tra permanenza e addio, ecco cosa filtra

Immobile-Lazio, due mesi per delineare il futuro del capitano biancoceleste: permanenza o addio? Ecco cosa filtra

Come riporta Il Messaggero, i prossimi due mesi di stagione, gli ultimi, saranno decisivi per capire quello che sarà il futuro di Ciro Immobile, capitano e bomber principe della Lazio protagonista però fino a questo momento di una stagione con tanti bassi e pochissimi alti.

Nei mesi scorsi, quando la gestione tecnica era affidata a Sarri, Immobile aveva deciso di lasciare il club biancoceleste a giugno dopo 8 anni e nonostante un contratto di altri due anni. L’avvento di Tudor potrebbe cambiare le carte in tavola ma è chiaro che dal prossimo anno, anche in caso di permanenza, Immobile dovrà entrare nell’ottica di essere un’alternativa di peso al titolare che verrà acquistato in estate (senza dimenticare Castellanos). In caso di addio invece sono due ad oggi le opzioni più probabili: l’Inter in Italia e l’Arabia Saudita.