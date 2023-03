Immobile, l’attaccante risponde a un tifoso che smorza l’euforia di ieri sera

Immobile, l’attaccante della Lazio risponde ad un tifoso che ha provato sui social a smorzare gli entusiasmi per la vittoria di ieri sera

La serata del Maradona ha portato grande entusiasmo in casa Lazio, con i giocatori che non smettono di esultare per la preziosa vittoria contro il Napoli, ma anche i tifosi non sono da meno. Non tutti però, perché c’è chi sui social prova a far rimanere la squadra con i piedi per terra, ad intervenire a riguardo ci pensa Immobile che non vuol far spegnere assolutamente l’entusiasmo