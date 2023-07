Immobile lascia la Lazio? Tensione Sarri-Lotito: cosa sta succedendo nelle dinamiche interne di mercato

Secondo il Corriere dello Sport Maurizio Sarri sarebbe molto preoccupato da una possibile partenza di Ciro Immobile e più in generale dai ritardi di Lotito sul calciomercato Lazio. Anche sabato ci sarebbe stato un nuovo confronto telefonico tra i due in cui la tensione era palpabile.

Servono altri quattro colpi (un regista, una mezzala, un esterno d’attacco, un terzi- no sinistro) e si sono aggiunte le incertezze relative a Immobile. Non sono arrivate offerte ufficiali alla Lazio. Lo stesso discorso vale per gli agenti (Alessandro Moggi e Marco Sommella), ma qualcosa si è mosso e può essere arrivato all’ascolto del giocatore e della società. Sondaggi, telefonate, interessamenti. La variabile araba e della Saudi League esiste. L’Al-Wehda, club con sede a La Mecca, sarebbe pronta a offrire a Ciro un triennale da 60 milioni netti (20 a stagione) di stipendio. Si parlava anche dell’Al Shabab.