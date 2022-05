Immobile, la Sampdoria la sua vittima preferita: Giampaolo è avvisato

L’attaccante della Lazio Immobile ha nella Sampdoria la sua vittima preferita. Ciro tenta l’allungo nella classifica cannonieri

Ciro Immobile cerca l’allungo decisivo su Vlahovic nella classifica cannonieri di Serie A. L’attaccante della Lazio è a 27 gol, il bomber della Juventus a 23. E sabato Ciro se la vedrà contro la Sampdoria, la sua vittima preferita.

Ai blucerchiati, infatti, Immobile ha segnato 15 gol in 17 incontri giocati andando in rete anche in Serie B quando indossava la maglia del Pescara. L’allenatore del Doria Giampaolo è avvisato.