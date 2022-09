Immobile: «La mancata convocazione di Zaccagni? Sono scelte di Mancini, ma a Coverciano...»

Ciro Immobile, durante la conferenza stampa odierna da Coverciano, ha parlato anche della situazione di Zaccagni

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia, Ciro Immobile ha parlato così della mancata convocazione di Zaccagni:

«Zaccagni e Zaniolo out? Credo il mister abbia fatto delle scelte non so se collegate a quanto successo a giugno. Zaccagni l’ho visto in ritiro e mi disse del problema fisico a giugno… C’era stata un po’ di polemica, ma è follia pensare che qualcuno voglia scappare da Coverciano. Ho visto gli occhi di Provedel quando è arrivata la convocazione e mi ha ricordato me quando è arrivata la convocazione».

