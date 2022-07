Immobile, la caviglia non preoccupa più: il bomber pronto per la prossima amichevole

Clima sereno in casa Lazio per le condizioni di Immobile: la caviglia del bomber biancoceleste non preoccupa più

Dopo la preoccupazione di inizio ritiro per le condizioni della caviglia destra infortunatasi a fine campionato, nella giornata di ieri le condizioni di Ciro Immobile hanno fatto tornare il sorriso sia all’attaccante che a Sarri.

Come riportato da Il Messaggero, nonostante gli sforzi fatti in allenamento la caviglia non si è gonfiata e il gol nella partitella del pomeriggio confermano che il bomber biancoceleste ha ritrovato fiducia. L’attaccante è quindi pronto a scendere in campo nella seconda amichevole stagionale contro il Dekani, in programma domani alle 18.