Immobile: «Non ci credo ancora. Mi godo la vittoria, Sarri mi aspetta»

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Sportitalia all’indomani della vittoria dell’Italia all’Europeo

TELEFONO – «Ho dovuto cambiare il telefono per colpa vostra (ride ndr) mi hanno intasato. Assurdo quello che sta succedendo da ieri sera, non ci crediamo ancora».

TIFOSI – «Abbiamo visto la gioia nei loro occhi, siamo orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto. Ce ne siamo resi conto solo ora, è diffciile mettere a fuoco ora ma guardare i loro occhi orgogliosi di noi è una bellissima sensazione. Ringrazio tutti, tutti gli italiani devono sentirsi campioni d’Europa dopo un periodo difficilissimo ora possiamo ripartire da grande.»

GOL – «Quello tutto che è successo dietro le quinte è contato poco, ho preferito non segnare e vincere. Va benissimo così..mi tengo scarpa d’oro ed Europeo in meno di un anno e sono contentissimo».

INSIGNE VERRATTI – «Con Marco e Lorenzo festeggiare con loro è stato bellissimo, ci conosciamo da una vita. Siamo partiti dai campi di periferia e siamo arrivati a Wembley, contro gli inglesi che ci fischiavano l’inno. Tesi? Sì, poi sta cosa del fischio dell’inno ci ha innervosito come il loro gol a freddo ma questo dimostra che siamo una grande squadra e famiglia».

MANCINI – «Il mister mi ha dato l’opportunità di esprimermi al massimo in questo Europeo. Mi sarebbe piaciuto segnare qualche gol in più ma mi tengo la vittoria tutta la vita. Ora voglio godermi le vacanze».

Il centravanti ha poi continuato ai microfoni di Sportitalia: «Un momento assurdo, non ho ancora metabolizzato. Credo che tutti debbano essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, che sia la spinta giusta per il futuro dopo un anno così negativo. Rinunciare ai miei gol per poi vincere l’Europeo? Si lo rifarei. La fotografia della finale? Festeggiare a Wembley con i compagni. Ora mi godo questa vittoria, poi c’è Sarri che aspetta…».