Immobile: «Il più vanitoso che ho mai conosciuto? Izzo!» VIDEO

Immobile, un estratto dall’intervista realizzata per Dazn da Diletta Leotta al bomber biancoceleste capocannoniere del campionato

Ancora un estratto dalla bella intervista realizzata qualche tempo da fa Diletta Leotta a Ciro Immobile. Tantissimi gli argomenti toccati tra i quali c’è anche il capitolo vanità.

Sembra infatti che l’attaccante biancoceleste tenga particolarmente al suo look e al suo ciuffo biondo. Ma non è il solo, alla domanda della presentatrice su chi fosse il più vanitoso che ha conosciuto la risposta è stata: «Sicuramente Izzo, non può non venirmi in mente lui. Assurdo anche in allenamento diceva al fotografo vai, vai, vai».