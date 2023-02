Immobile in crisi: alla Lazio servono i suoi gol per centrare la Champions

Ciro Immobile non va in gol da 6 gare tra campionato e Coppa Italia: alla Lazio servono i suoi gol per rincorrere la Champions

Ciro Immobile non riesce a superare la crisi di gol che lo ha ormai colpito dallo scorso 4 gennaio quando il centravanti realizzò la rete del momentaneo vantaggio contro il Lecce. Da quel momento il nuovo stop contro il Sassuolo e un ritorno alla miglior forma che appare decisamente complicato.

Tra campionato e Coppa Italia, come riporta Il Messaggero, l’attaccante non segna da 6 partite. Per trovare un digiuno più lungo di quello attuale si deve risalire alla stagione 2020/21, quando le gare senza gol furono addirittura nove di cui 8 in campionato. Solo con il Genoa, suo primo anno in Serie A, Ciro aveva segnato così poco a questo punto della stagione. Nel 2018/19, quando chiuse con 15 reti in campionato, a febbraio Immobile era a quota 11. Il numero 17 deve tornare a sbloccarsi al più presto per trascinare la Lazio in Champions League.