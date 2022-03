Immobile in Campidoglio: «Derby visto in tutto il mondo, sensibilizzeremo le persone alla pace» – VIDEO

Il bomber della Lazio Immobile ha parlato in Campidoglio in vista del derby

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, presente in Campidoglio per una iniziativa simbolica per la pace ha parlato in vista del derby.

🤝☮️ In vista del derby, @ciroimmobile ed il Presidente #Lotito si sono recati in Campidoglio dal Sindaco @gualtierieurope per lanciare un messaggio di pace insieme alla @OfficialASRoma pic.twitter.com/DGokTMBAnB — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 18, 2022

LE PAROLE – «Ringrazio il sindaco Gualtieri per averci accolto in casa sua. Abbiamo grandi responsabilità e lo faremo in una partita molto importante che verrà vista praticamente in tutto il mondo. Proveremo a sensibilizzare ancora di più le persone sulla pace. Avremo questa responsabilità in campo, segnalata con questa maglia che indosseremo con orgoglio. Speriamo sia un bello spettacolo».