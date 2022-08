Immobile, il profilo Twitter inglese della Serie A lo celebra – VIDEO

Ciro Immobile ha realizzato ieri la rete della vittoria nella gara della Lazio contro il Bologna, ribaltando definitivamente il vantaggio su rigore di Arnautovic e intervallato dall’autogol di De Silvestri. Il profilo Twitter inglese della Serie A ha voluto celebrare il bomber:

🦅 The @ciroimmobile goal + celebration with the fans from yesterday is literally all we need to take in on this fine summer afternoon 🔵@OfficialSSLazio #SerieA pic.twitter.com/j7g4aR0BZT

— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 15, 2022