Immobile, l’attaccante commenta esultando sui social l’arrivo di Kamada come nuovo giocatore della Lazio

Dopo Castellanos, Sarri può esultare per il secondo acquisto estivo ovvero Kamada il quale arriva a parametro zero dopo la sua esperienza con l’Eintracht. Ma non è solo il comandante a festeggiare, perchè tra i commenti del post che ufficializza l’arrivo di Kamada c’è anche Immobile come dimostra la seguente foto