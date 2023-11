Immobile, il bomber e la moglie Jessica saranno ospiti di un noto programma tv su Paramount

Immobile, il bomber biancoceleste e la moglie parteciperanno alla puntata settimanale di Drag Race Italia: i dettagli

L’obiettivo della Lazio è portarsi a casa il risultato domani sera contro il Bologna, e per farlo Sarri ha bisogno di tutti tra cui Immobile. L’attaccante prima di proiettarsi sulla sfida agli emiliani, sarà ospite con la moglie Jessica a Drag Race Italia.

L’obiettivo dei due coniugi partenopei, è quello di lanciare un messaggio di libertà a sostegno della comunità LGBT. Queste le parole del centravanti a riguardo

PAROLE – Siamo felici di essere qui per portare avanti un messaggio di libertà che oggi è molto importante

Le seguenti sono invece le parole delle ragazze drag che partecipano al programma, ecco come hanno accolto l’attaccante e la sua signora

PAROLE – Grazie per essere qui. Grazie, perché la vostra presenza per noi vuol dire tantissimo, il nostro intento è portare il mondo drag oltre…questo messaggio deve continuare anche in campo e negli spogliatoi, non soltanto a Drag Race