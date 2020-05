Lazio, per la Serie A la ‘To Do List’ di Immobile è completa FOTO

Immobile, durante la stagione, ha segnato di potenza, di precisione, con scaltrezza e di testa. La Serie A celebra l’attaccante della Lazio

Ciro Immobile fino ad ora in campionato ha segnato 27 reti. Tanti sono stati i modi in cui l’attaccante della Lazio ha buttato la palla in fondo al sacco: di testa, su rigore, su azione, dalla distanza, scartando il portiere e chi più ne ha più ne metta.

La Serie A, tramite un post su Facebook, ha voluto celebrare il bomber biancoceleste dimostrando come sia riuscito a segnare nei modi più disparati completando la sua ‘To Do List’.