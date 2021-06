Immobile, sesto gol sotto la gestione Mancini: solo un altro ha fatto meglio

Ciro Immobile ha segnato sei gol sotto la gestione Mancini in Nazionale. Solo un altro ha fatto meglio di lui

Con quello segnato alla Repubblica Ceca, Ciro Immobile sale a sei gol sotto la gestione Mancini in Nazionale. A far meglio di lui in questo periodo solo Belotti, come riporta il sito della Figc.

«Gol numero 13 di Ciro Immobile con la maglia della Nazionale italiana, il sesto sotto la gestione di Roberto Mancini. Con l’attuale tecnico degli Azzurri, soltanto Andrea Belotti conta più marcature (8)».