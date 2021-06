Ciro Immobile ha ricevuto un regalo speciale dopo il gol in Turchia Italia: un messaggio da Giorgia e Michela

Due lettere speciali dopo un gol importantissimo. Nell’esordio in Turchia Italia, prima gara di Euro 2020, Ciro Immobile ha trovato la via del gol. A lui, dopo il match, sono arrivati i complimenti delle figlie, Giorgia e Michela.

«Grazie per il goal, l’hai fatto per mamma, Mattia, Michi, Gio. Non sapevo che lo avresti fatto ma ci hai messo tanti impegni. Non cambiare mai. Michi» scrive la più grande. Dolcissima dedica anche da parte di Giorgia, la seconda bimba: «Ti ho visto alla partita e sei stato bravissimo. Hai fatto un goal straordinario. Avete vintoooo!!!».