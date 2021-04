Immobile, l’account di Euro 2020 celebra i suoi gol – FOTO

Per Ciro Immobile arriva un importante omaggio anche dall’account social di Euro 2020: ecco tutti i dettagli

I numeri di Ciro Immobile non hanno certo bisogno di grandi spiegazioni. Ed ecco che per l’attaccante della Lazio arriva anche l’omaggio dell’account social di Euro 2020.

Nonostante il periodo non brillantissimo in zona gol dal bomber, il profilo twitter di UEFA Euro 2020 ha ricordato come il buon Ciro abbia messo a segno 52 reti negli ultimi 65 incontri di campionato.