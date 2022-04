Immobile imperatore del gol: 433 lo consacra sui social FOTO

In una serata buia come quella dell’Olimpico, la Lazio si aggrappa a Immobile. L’attaccante continua a macinare gol e 433 lo celebra

In una serata amara, è ancora Immobile a strappare gli applausi. Con il gol segnato al Milan, Ciro è diventato il quarto giocatore dei maggiori cinque campionati europei (dopo Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo) a segnare più di 25 gol in un singolo torneo per almeno tre volte dal 2016/17.

L’attaccante della Lazio è stato celebrato sulla pagina Instagram 433, ritratto in una foto vestito da imperatore.