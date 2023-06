Immobile, giorni di pausa in famiglia prima della Nazionale -FOTO. Sui social il capitano condivide il momento di relax

In casa Lazio le vacanze sono più che meritate. Saranno brevi, per ora, quelle di Ciro Immobile che dopo la gara contro l’Empoli si è concesso qualche giorno di pausa prima di andare in Nazionale. Il capitano biancoceleste si è goduto una giornata di relax insieme alla moglie e ai figli.

