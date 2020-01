Immobile, ora in Germania ripensano al bomber biancoceleste?

Immobile, l’attaccante della Lazio continua a macinare gol ed è reduce da una tripletta in campionato. Ecco cosa ne pensano in Germania

Ciro Immobile non si ferma più. L’attaccante biancoceleste è reduce dalla gara contro la Sampdoria in cui ha segnato una tripletta nel 5-1 dei ragazzi di Inzaghi sulla squadra di Ranieri.

Eppure l’attaccante di Torre Annunziata spesso non ha vissuto momenti facili nella sua carriera, soprattutto se si ripensa alla sua esperienza in terra tedesca al Borussia Dortmund. In quel periodo Immobile face molta fatica ad ambientarsi e il tutto si è ripercosso sul suo rendimento con sole 3 reti segnate in una stagione intera. Come riporta la Gazzetta dello Sport adesso però forse in Germania stanno cambiando opinione sul suo conto. Il numero 17 è primo anche nella classifica della Scarpa d’Oro davanti a Lewandoski e proprio la Bild ha pubblicato un articolo nel quale parla del bomber: «L’ex flop del Dortmund oscura anche due giganti come Lewandowski e Werner. A Roma, con la maglia della Lazio, Ciro segna come e quando vuole. In Bundesliga ha realizzato 3 gol in tutta la stagione, tanti quanti ne ha fatti nell’ultima giornata di campionato in Italia».