Ciro Immobile torna in Italia dopo aver trascorso le vacanze a Ibizia con la famiglia. Nei prossimi giorni sarà a Formello con la squadra

I calciatori impegnati all’Europeo stanno via via tornando dalle vacanze per mettersi a disposizione dei rispettivi allenatori in vista dell’inizio del campionato. Ciro Immobile, fresco vincitore con la Nazionale Italiana, non ha preso parte dal ritiro di Auronzo ma sarà con la squadra prima a Formello e poi a Marienfeld.

Come testimonia la foto postata dalla moglie Jessica, la famiglia sta facendo ritorno in Italia dopo aver trascorso le ultime due settimane a Ibiza.