Lazio, Immobile nel Team of Week di FIFA20 FOTO

Il bomber della Lazio è meritatamente entrato nella formazione settimanale di FIFA20 insieme a Messi e Bonucci

90 fa la paura, mentre Ciro Immobile fa 91. Con il terzo overall più alto della formazione, l’attaccante della Lazio entra a far parte ancora una volta del Team of The Week Moments di FIFA20.

Le carte rilasciate da EA sono basate su uscite degli anni precedenti, date gli stop dei campionati per il Coronavirus. In questo caso si tratta del TOTW32 di FIFA17, come spiega FUT Universe. Insieme al numero 17 biancoceleste, sono presenti Messi, Bonucci e Keita Balde.