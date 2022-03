Immobile fa 200 con la Lazio: Ciro a caccia di altri record

Scendendo in campo a Cagliari, Immobile raggiungerà quota 200 presenze con la maglia della Lazio: Piola e Quagliarella nel mirino

Ciro Immobile è pronto a tagliare quota 200 presenze con la maglia della Lazio. Lo riferisce la Repubblica oggi in edicola, per la quale il numero 17 biancoceleste è a caccia di nuovi record nella sua incredibile carriera.

In questa stagione Immobile ha già segnato 24 reti in totale, una in meno rispetto all’intera scorsa stagione. Inoltre è ad una sola rete da Piola in maglia biancoceleste (142 a 143) e conta di eguagliarlo già a Cagliari. Infine, Immobile è quindicesimo nella classifica all time di gol nel nostro campionato con 174 marcature. Davanti a lui c’è Boniperti a 178 e Quagliarella a 180. Il capitano della Sampdoria resta il calciatore in attività con più reti all’attivo ma Ciro vuole superarlo presto. A partire proprio dal Cagliari, squadra alla quale ha già punito 9 volte.