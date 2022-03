Immobile, esami effettuati: le sue condizioni in vista del Venezia

Immobile si è sottoposto ad alcuni esami di controllo, dopo il colpo ricevuto in Cagliari-Lazio: l’attaccante sta bene, ci sarà con il Venezia

Immobile ci sarà. Contro il Venezia, certo, ma è impossibile non guardare un po’ più in là e pensare già al derby: quando Ciro ha ricevuto quel colpo al costato, durante Cagliari-Lazio, tutta la squadra ha attraversato momenti di apprensione.

Fortunatamente, come riportato dal Corriere dello Sport, gli esami non hanno rilevato fratture e la botta è stata assorbita in poche ore: Immobile sta bene e potrà tornare ad allenarsi regolarmente.