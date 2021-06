Immobile elogiato dal New York Times: «Cosa deve fare di più?»

Ciro Immobile è stato elogiato anche dal New York Times per le sue prestazioni con la maglia della Lazio e della Nazionale Italiana

Uno dei pilastri della Lazio e della Nazionale Italiana. In 5 stagioni in biancoceleste ha messo segno 150 gol in 219 presenze, conquistando diversi titoli sia a livello di club che a livello individuale, compresa la Scarpa d’Oro per la stagione 2019-2020. Stiamo parlando, ovviamente, di Ciro Immobile.

Il bomber biancoceleste è stato elogiato anche all’estero per le sue grandi prestazioni, cosa che in Italia avviene troppo poco. Oggi, infatti, il New York Times lo ha incoronato tra i migliori attaccanti al mondo, mettendolo solo dopo Messi, Cristiano Ronaldo, Kane e Lewandowski. Il quotidiano americano ha scritto: «Eppure non è considerato tra i migliori attaccanti d’Europa. Cosa deve fare di più?». Un elogio incredibile per un giocatore incredibile.