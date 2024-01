Immobile e Luis Alberto vicini al rientro: ecco cosa manca per rivederli in campo

Lazio, Immobile e Luis Alberto si avvicinano finalmente al rientro: ecco cosa manca per rivederli in campo

Il 2024 è appena cominciato, ma non concede pause. Ecco perche Sarri ha bisogno di tutti. Gli impegni del calendario saranno pressanti per la Lazio. Si comincia oggi, 7 gennaio, con la trasferta di Udine, passando poi per il derby di Coppa Italia del 10 gennaio, la sfida con il Lecce di campionato del prossimo weekend, e la semifinale di Supercoppa italiana del 19.

I biancocelesti non possono, dunque, fare a meno del proprio capitano e vice-capitano. Ecco perché, come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile e Luis Alberto sarebbero vicini al rientro. Al momento l’unica cosa che manca per rivederli in campo è un esito positivo dagli esami di martedì. Sembra inutile sperare in miracoli per la partita con la Roma, molto più probabile poterli vedere contro i salentini, quasi certa invece la loro presenza con l’Inter in Arabia Saudita.