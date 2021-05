Immobile e Correa cecchini: la Lazio torna una macchina da gol

Nelle ultime partite, la Lazio ha trovato freddezza e continuità in zona gol: ecco i numeri di Immobile e Correa

14 vittorie nelle ultime 18 partite. Sono questi i numeri della Lazio. Numeri che in gran parte sono senza alcun dubbio legati a un attacco che è tornato brillante e a una squadra che è di nuovo una vera e propria macchina da gol.

NUMERI – Come sottolineato da La Repubblica, sono state 14 le reti segnate tra Benevento, Napoli, Milan w Genoa. Di questi ben dieci portano la firma di Immobile e Correa, che ne hanno realizzato cinque a testa. Insomma, i due attaccanti biancocelesti nell’ultimi periodi sono dei veri cecchini. E la corsa Champions non può non passare da questo.