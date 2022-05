Durante attacca Immobile: «In Germania e Spagna non la prendeva mai...»

Sabatino Durante – in un’intervista per TMW Radio – ha citato Immobile in un paragone tutt’altro che lodevole

Per i microfoni di TMW Radio, Sabatino Durante – ex dirigente sportivo e oggi intermediario attivo in Brasile – ha citato anche Immobile in una lunga intervista:

«[…]Ti faccio un esempio: 7-8 anni fa il campionato italiano era un po’ meglio rispetto ad oggi eppure Immobile, capocannoniere in Serie A, in Germania e in Spagna non l’ha presa mai. Avete visto Lukaku poi? […] bisogna sempre vedere i gradini tra il nostro campionato e le squadre in Champions League e oggi ci sono 3-4 gradini di differenza».