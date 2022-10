Di Canio: «È assurdo che la Lazio non abbia un sostituto di Immobile»

L’ex attaccante della Lazio commenta l’infortunio di Immobile scagliandosi con il club biancoceleste che non ha comprato un suo sostituto

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Paolo Di Canio, il quale ha commentato l’infortunio di Immobile subito domenica scorsa contro l’Udinese, soffermandosi riguardo l’assenza di un suo sostituto.

SOSTITUTO IMMOBILE- «È una mentalità sbagliata se vuoi fare il salto. Immobile per quello che dà in campo, la qualità che porta e quello che spende al livello energetico, devi avere un sostituto. Ci sono periodi in cui tu pianifichi di farlo riposare. Ci sono partite, ad esempio con lo Spezia in casa che è abbordabile per la Lazio, in cui dovrebbe giocare il suo sostituto naturale. Tu dovevi prendere un sostituto di Ciro. Non serviva un nome importante ma non puoi giocare con una sola punta».