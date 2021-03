Immobile Day, gli auguri social dei compagni di squadra FOTO

I post di auguri dei compagni di squadra di Ciro Immobile a seguito della consegna della Scarpa d’oro al bomber

Non sono potuti essere presenti per festeggiare il loro trascinatore a causa delle norme anti-contagio. Così, i compagni di squadra di Ciro Immobile hanno perciò dovuto limitarsi ai loro profili social per celebrare il bomber. I primi sono stati Luis Alberto e Patric:

Seguiti dal post di Caicedo su Twitter: «Complimenti King fiero di te sempre frate»