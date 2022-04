Immobile da record, sorpasso a Quagliarella: è il miglior marcatore in Serie A in attività

Con il gol al Milan, Immobile è diventato il miglior marcatore in attività in Serie A superando Quagliarella

Un gol che non è valso la vittoria, quello segnato al Milan, ma che ha permesso a Ciro Immobile di portarsi in testa a una importante classifica. Con la rete ai rossoneri, infatti, il bomber della Lazio ha raggiunto quota 181 in Serie A diventando il miglior marcatore del campionato ancora in attività.

Nel mirino di Immobile ci sono ora Giuseppe Signori e Alessandro Del Piero, entrambi a quota 188, nella classifica all time in Italia.